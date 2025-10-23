Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones.

Indicó en sus redes que en Poza Rica supervisó avances de limpieza y visitó el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. "No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades", expresó Sheinbaum, quien estuvo acompañada de la gobernadora Rocío Nahle; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué ocurrió?

Después de Poza Rica, la mandataria federal se trasladó a Álamo, otro de los municipios veracruzanos más afectados. "Seguimos trabajando juntos por la recuperación y bienestar de las y los veracruzanos", comentó Nahle.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?