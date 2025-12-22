Recoge la Guadalupana malestar social en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En iglesias del norte de la capital, durante celebraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe, comenzó a circular entre los fieles una oración que alude a la violencia, la polarización política y a propuestas de leyes que, según el texto, amenazan la fe. La plegaria, repetida en voz alta por los asistentes, pide la intervención divina para evitar que México quede atrapado en "la cultura del silencio, la mentira y la muerte", en un mensaje que cruza el umbral entre lo espiritual y lo social.

La oración, de autoría no identificada, ha sido distribuida de manera informal en algunos templos. Aunque no cuenta con respaldo oficial de la jerarquía católica, tampoco ha sido prohibida. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) negó estar detrás del texto, pero consideró que recoge preocupaciones ampliamente compartidas por la sociedad. "Es una iniciativa de oración por cosas que le duelen al pueblo", señaló el vocero de la Iglesia católica en México, monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal.

En la Basílica de Guadalupe, el principal santuario mariano del país, los mensajes de los sacerdotes durante las homilías han incorporado referencias a la falta de empleo, la inseguridad y la incertidumbre social. Cada hora se celebran actos litúrgicos en los que se pide por la paz, la justicia y el bienestar de las familias, en una dinámica que, según clérigos, responde al clamor de los fieles.

Para el sacerdote José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, estas expresiones son parte natural de la vida pastoral. Explicó que la Iglesia busca acoger las preocupaciones de la población y ofrecer un espacio donde las personas se sientan escuchadas. "La gente pide por trabajo, por sus desaparecidos, por justicia. La Iglesia acompaña esos miedos y necesidades", afirmó.

El contenido de la oración ha generado interpretaciones encontradas por su mención a leyes que "amenazan la fe", en un contexto de recientes debates legislativos. La relación entre el Gobierno y la Iglesia se tensó semanas atrás por una propuesta para regular la actividad de ministros de culto en plataformas digitales, iniciativa que finalmente fue retirada. Desde el ámbito eclesiástico se subraya que las plegarias no aluden a partidos políticos ni promueven posturas electorales.