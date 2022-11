Dueño de restaurante insulta, agrede y humilla a guardia del WTC

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que un hombre, identificado como el dueño del restaurante giratorio del World Trade Center de la Ciudad de México, agrede a un guardia de seguridad, quien habría prohibido el acceso a la hija del empresario por no querer identificarse.

VIDEO

En la grabación se observa a quien fue señalado como propietario del restaurante Bellini, en el inmueble de la colonia Nápoles, mientras manotea y grita al empleado de seguridad, a quien incluso agarra por la espalda para empujarlo.

Habiendo tantos lugares tan hermosos y deliciosos en la ciudad para ir a comer, la gente se empeña en ir con estos prepotentes. Por personas así, estamos como estamos. No al clasismo y a la prepotencia. No a la violencia contra los trabajadores. https://t.co/UiCZl241yh — Moisés Garduño García (@Moises_Garduno) November 9, 2022

"Si viene un cliente, ¿qué le dices? ¡Deja de mentir! Me vuelves a hacer una chingadera así y a putazos, ¡eh! O si quieres llamarle a tu jefe, llámale", le dice el hombre al guardia antes de zarandearlo. "No me toque", le exige el trabajador. El empresario siguió insultándolo.