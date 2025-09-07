Tragedia en Mazatlán: Adolescente de 16 años fallece por ataque a autobús

Un adolescente de nombre, Sergio Francisco "N", de 16 años que recibió un disparo en la cabeza, cuando viajaba en un autobús en la ciudad de Mazatlán, falleció en un hospital donde fue internado, luego de que paramédicos le brindaron los primeros auxilios.

La versión sobre las lesiones que sufrió en la cabeza es que fueron en forma incidental ya que a causa de una discusión verbal que tuvo el chofer del camión con el conductor de un vehículo particular, dos motociclistas se presentaron y le dispararon al parabrisas, uno de los impactos se le incrustó en la cabeza al joven.

El ataque a balazos contra el chofer del autobús tuvo lugar por la avenida Sánchez Escobosa, por lo que el mismo chofer llamó a las líneas de emergencia para solicitar auxilio de un pasajero, el cual resultó herido de bala.