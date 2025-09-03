Asesinan en un atentado a subsecretario de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- En uno de los atentados más graves contra un funcionario de la Administración estatal, ayer fue asesinado a balazos Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar del Gobierno de Guerrero.

El crimen ocurrió por la tarde en un tramo de la carretera Chilpancingo-Tlapa que cruza el municipio de Tixtla, de la región Centro, a 17 kilómetros de la capital del estado.

El funcionario circulaba en un auto de regreso de Ometepec, en la Costa Chica, cuando fue atacado por desconocidos.

Su cuerpo quedó tendido sobre la carretera frente a una agencia de autos y una pozolería.

No se brindaron mayores datos de los ejecutores y la forma en que atacaron al subsecretario.

Nabor Guillén, un personaje cercano al senador morenista Félix Salgado Macedonio, fue alcalde de Tixtla entre 2015 y 2018 bajo las siglas del PRD y en 2024, ya como candidato de Morena, perdió la elección a diputado local en ese municipio.

Su contrincante fue el perredista Jorge Iván Ortega, sobrino de Celso Ortega, líder del grupo criminal "Los Ardillos", que domina la acción delincuencial en la región Centro de Guerrero.

En mayo de 2024, cuando Nabor Guillén estaba en plena campaña electoral, se difundió una fotografía donde saluda y abraza a Celso Ortega, el líder criminal. Según los datos del sitio "Esto es Tixtla", el encuentro ocurrió en el restaurante Salón Diamante de Chilpancingo, el mismo donde Norma Otilia Hernández Martínez, la ex Alcaldesa del municipio capitalino también tuvo una reunión con el capo.

La Fiscalía del Estado informó que indaga el homicidio pero no dio mayores detalles.