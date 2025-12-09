Presenta repositorio de violencia política contra las mujeres

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este lunes el Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con el objetivo de analizar, sistematizar y prevenir este tipo de conductas hacia las mujeres en el ámbito político.

Acciones del INE para combatir la violencia política de género

La consejera Claudia Zavala explicó que el repositorio contiene 81 sentencias, de las cuales 49 corresponden a casos federales y 32 a resoluciones de los estados. Destacó que la herramienta busca traducir la información disponible en un formato accesible y útil para autoridades y ciudadanía.

Zavala recordó que desde septiembre de 2024, cuando asumió la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se trabajó en una metodología que diera congruencia al seguimiento y recopilación de sentencias y resoluciones sobre violencia política contra mujeres.

Detalles del Repositorio Nacional de Sentencias del INE

El desarrollo del repositorio incluyó la creación de un sistema informático para almacenar y organizar la información, así como la sistematización de los datos de cada caso, como número de expediente, fecha de resolución, ámbito y órgano resolutor, y si la sentencia está firme o no. La metodología también contempla elementos específicos de la violencia política de género, como las conductas denunciadas, la calidad de víctima e infractor, la relación entre ambos, el tipo y modalidad de violencia, y si la sentencia cuenta con enfoque de protección de derechos de las mujeres y perspectiva de género, incluyendo interseccionalidad.

Metodología del INE para el seguimiento de sentencias

Este repositorio es un paso significativo en la lucha contra la violencia política hacia las mujeres, proporcionando un recurso valioso para el análisis y la prevención de estas conductas en el futuro.