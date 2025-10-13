Enfrentan policías a manifestantes

Enfrentan policías a manifestantesAgentes policiales confrontan a manifestantes exigiendo apoyo para damnificados de lluvias.
Elementos de la Policía Estatal protagonizaron un zafarrancho con manifestantes que se habían apostado en la salida de la carretera México–Pachuca para exigir apoyo inmediato a las zonas afectadas por las lluvias.
Los inconformes, quienes portaban volantes y pancartas, señalaron la urgente necesidad de que los gobiernos federal y estatal atiendan a las comunidades donde los damnificados permanecen totalmente desprotegidos, sin alimentos, agua ni atención médica, y en algunos casos, con personas heridas.
Ante esta situación, a través de redes sociales se convocó a una manifestación realizada esta mañana; sin embargo, al lugar arribaron agentes policiacos que arremetieron contra los manifestantes.
Asimismo, se informó que algunos policías agredieron a personas que se encontraban dentro de un vehículo. De igual manera, algunos reporteros fueron golpeados por los agentes de seguridad.