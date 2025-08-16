Confrontación en la UAEMex por liberación de la facultad

Alumnos de la Facultad de Ingeniería y paristas que mantienen tomadas las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, llegaron a una confrontación toda vez que se acordó liberar la facultad este sábado al mediodía.

Los alumnos detallaron que las votaciones que se emitieron por la comunidad estudiantil no fueron respetadas, por ello exigieron que fueran liberadas este día por quienes las mantienen "aseguradas", además de que realizaron señalamientos que las personas que se encuentran dentro de las facultades encapuchados no son alumnos de la UAEMex.

Al lugar arribaron elementos de seguridad universitaria, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil y autoridades universitarias para evitar que escalara el intercambio de palabras.

Por su parte, los paristas señalaron violencia por parte de los alumnos, ya que ingresaron al plantel cortando una malla que da a Paseo Universidad.

En este momento se inicia el proceso para entablar la mesa de diálogo entre alumnos y paristas para buscar una solución y determinar si se inician clases el próximo lunes 18 de agosto.