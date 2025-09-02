Suspenden clases en Navolato por violencia

A causa de los continuos enfrentamientos registrados entre grupos rivales durante la madrugada de este martes, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, en donde no se tiene reportes de personas heridas o muertas, fueron suspendidas las clases, en el nivel básico y medio superior por seguridad de alumnos y docentes.

Los padres de familia de dicha sindicatura determinaron no enviar a sus hijos a las escuelas, ante el temor de que puedan quedar en medio de las confrontaciones armadas que fueron reportadas por vecinos desde la madrugada de este martes.

En un breve comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que reportes captados en el C-4i, refirieron hechos de violencia en dicha sindicatura del vecino municipio de Navolato, por lo que fueron desplazados elementos federales y estatales a esa zona para restablecer la tranquilidad.

Las autoridades no han divulgado si en este despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se logró detener alguno de los participantes en las confrontaciones armadas o si se tienen reportes de personas muertas o heridas.

Solo, se conoció que en el interior del campo deportivo de beisbol de la comunidad de Bachimeto, en el municipio de Navolato, fue localizado asesinado de varios disparos, una persona identificada como Oswaldo "N", por lo que las autoridades judiciales iniciaron las primeras investigaciones sobre este nuevo homicidio.

La madrugada de este martes, vecinos de la comunidad que salieron temprano, les llamó la atención de que una persona estaba recargada sobre la barda perimetral del campo deportivo, conocido como el estadio "Gustavo Plata Obeso", por lo que al acercarse se percataron que tenía sangre en el rostro y el cuerpo.

El estadio de beisbol se ubica frente a una unidad de salud de la comunicada de Bachimeto, por lo que los investigadores de la Fiscalía General del Estado recopilan evidencias y testimonios sobre este hecho de violencia.