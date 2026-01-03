Ola de violencia en Salamanca deja seis muertos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas se registraron cuatro ataques armados en la zona rural de Salamanca, dejando seis personas muertas y cuatro más lesionadas.

Los crímenes se registraron entre la noche de viernes 2 de enero y el mediodía de este sábado en la colonia San Pedro y las comunidades San Isidro, Los Loquitos de Covarrubias y San Vicente, en la zona norte del municipio; en todos los casos los asesinos se dieron a la fuga.

¿Cómo ocurrieron los ataques armados en Salamanca?

Alrededor de las 12:00 horas, un comando irrumpió en la vivienda ubicada en la calle principal de Los Loquitos de Covarrubias, cerca del templo comunitario. Los homicidas abrieron fuego contra cuatro personas, dos de ellas fallecieron y dos presentan heridas por las balas. Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal se hicieron cargo de preservar la escena del crimen en auxilio del Ministerio Público, que procedió al levantamiento de los cadáveres.

Dos horas después, vecinos de San Vicente de las Flores observaron el cuerpo de un hombre presuntamente privado de la vida en el cauce que atraviesa por la comuna. A las 2:00 de la tarde, vecinos pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911 por el hallazgo de una persona en las orillas del río. Paramédicos acudieron en auxilio, pero al revisar el cuerpo confirmaron que no tenía signos vitales.

Detalles confirmados sobre los homicidios en Salamanca

El viernes pasado, cerca de las 9:00 de la noche, jóvenes que platicaban en la calle Xólotl esquina con Nezahualcóyotl, de la colonia San Pedro, fueron heridos a balazos por varios individuos. Dos lesionados murieron cuando recibían atención médica y dos permanecen hospitalizados por las heridas. Los agresores escaparon en vehículos.

Impacto en la comunidad tras la violencia en Salamanca

La serie de ataques ha generado alarma entre los habitantes de la zona, quienes exigen mayor seguridad y acciones efectivas por parte de las autoridades para prevenir futuros incidentes. La comunidad se encuentra en estado de shock ante la violencia desatada en su entorno.