Hallan armas y explosivo tras riña en penal de Culiacán

Siete armas de fuego, tres de ellas fusiles automáticos y un artefacto explosivo artesanal, fueron encontradas en los módulos del centro penitenciario de Culiacán, donde se registró un enfrentamiento a balazos entre internos, uno de ellos de nombre José Eleazar "N" falleció y tres más resultaron heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que previo a los actos de violencia que se presentaron, se llevó a cabo una revisión en varios módulos por elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales solo encontraron tres teléfonos celulares, de diversas marcas y cuatro puntas de fabricación casera.

Dio a conocer que, tras la riña en el interior del centro penitenciario, los custodios y la Policía Estatal emprendieron una revisión en los módulos donde se suscitaron los hechos de violencia, en donde en forma inicial, localizaron tres armas automáticas, dos pistolas y un artefacto explosivo artesanal.

Posterior a la primera revisión, los mismos elementos volvieron a efectuar un nuevo esculque en el que encontraron dos pistolas más y se inhabilitó el artefacto explosivo en una zona alejada y controlada, dado el riesgo en su manejo.

Las armas, teléfonos y otros artefactos que se localizaron en el interior del reclusorio, fueron puestas a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República para que abra una carpeta de investigación sobre estos nuevos hallazgos.

En este mismo centro de reclusión, en esculques anteriores, se han encontrado en diversos módulos, armas automáticas, cargadores abastecidos y diversas sustancias, presuntamente drogas, por lo que se mantienen revisiones continuas y sorpresivas.