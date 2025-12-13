Asesinan a director jurídico en operativo alcoholímetro en Oaxaca

Nelson H. P., director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, población conurbada a la ciudad de Oaxaca, fue asesinado con disparos de armas de fuego la noche de ayer durante un operativo alcoholímetro.

La agresión armada ocurrió alrededor de las 23:00 horas y de acuerdo con testigos, al menos dos hombres se dirigieron y dispararon contra él, mientras se encontraba en el operativo instalado sobre la carretera riberas del Atoyac, a la altura de la colonia Cuauhtémoc.

¿Cómo ocurrió el asesinato del director jurídico?

Testigos de los hechos afirmaron que el crimen ocurrió frente a policías viales, quienes supuestamente optaron por esconderse y evadir la persecución de los agresores.

El funcionario municipal fue atendido por paramédicos, pero falleció en el lugar del atentado. Hasta el momento no hay información oficial sobre las posibles líneas de investigación sobre este asesinato.

Detalles del operativo alcoholímetro en San Jacinto Amilpas

La Policía de San Jacinto Amilpas ha enfrentado diversas denuncias por abuso policial durante los operativos alcoholímetros, algunos de los cuales han sido videograbados. El último se dio a conocer ayer con la difusión de un video en el que se observa como golpean a una mujer que se trasladaba en una motocicleta, y que supuestamente no se encontraba en estado de ebriedad.