Condena Corte violencia en el máximo tribunal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la marcha de la Generación Z en calles de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó la violencia ocurrida en las inmediaciones del Máximo Tribunal, ya que, asegura, hubo agresiones a elementos de seguridad, daños en las instalaciones e intentos de ingreso violento al edificio.

Por medio de un comunicado, la Corte expresó su preocupación por dichos actos diciendo que esto solo desvirtúa "el propósito legítimo de cualquier manifestación" y también vulneran el ambiente de respeto dentro de un diálogo democrático. Los actos violentos en la protesta dejaron un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados, y los destrozos causados en las instalaciones de la Corte ubicadas en el Centro Histórico de la capital del país. El Máximo Tribunal detalló que con la llegada del nuevo Poder Judicial, las y los ministros han mantenido abiertas las puertas al diálogo, por lo que resulta "innecesario" recurrir a la violencia para expresar un reclamo.



