Piden esclarecer ataque con arma de aire contra doctor en hospital

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió que se esclarezca el reciente ataque, presuntamente con un arma de aire, en el área de estacionamiento del hospital IMSS-Bienestar del municipio de El Rosario, Sinaloa, del doctor y exalcalde, Manuel Pineda Domínguez, el cual fue atendido en el área de urgencias del mismo nosocomio.

La presidenta estatal del instituto político, Wendy Barajas Cortez, dijo que preocupa un nuevo ataque en una institución de salud, aunque esta vez, fue un médico que se encaminaba a cubrir su turno en la institución médica, cuando a sus espaldas sintió la presencia de una persona que le disparó en dos ocasiones.

Señaló que aunque el estado de salud del médico y exalcalde de El Rosario no corre ningún riesgo, el hecho es el que preocupa por el ambiente de violencia e intranquilidad que prevalece en varios puntos del estado y por los hechos que se han presentado en fechas recientes en hospitales y clínicas privadas.

Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública en El Rosario, externó que el ataque se produjo con un arma de aire, por lo que el médico presentó lesiones por impactos de balines en la espalda.

Comentó que en forma inicial, el primer reporte que se recibió al C-4 fue que un médico había ingresado al hospital con impactos de bala, pero al verificarse los hechos, se conoció que se trató de impactos de balines lanzados por un arma de aire.