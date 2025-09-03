Sepultan a Hossein Nabor, subsecretario del Bienestar de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, fue sepultado la tarde del miércoles en Tixtla, Guerrero. El también exalcalde de Tixtla fue velado en una funeraria en Chilpancingo. A las 10:30 de la mañana, el cadáver del funcionario fue trasladado, resguardado por la Policía Estatal, a Tixtla. Al velorio de Nabor Guillén llegaron muchos de sus compañeros en el gobierno estatal, así como diputados locales de Morena y dirigentes partidistas. Tras la salida del cadáver del exalcalde de Tixtla, en entrevista con reporteros, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que el asesinato de Nabor Guillén representa un golpe para todos los integrantes del gabinete de Salgado Pineda. Sin embargo, afirmó que hasta el momento ningún funcionario contará con seguridad adicional ante el asesinato del subsecretario. Aseguró que desde el gobierno del estado no supieran que estuviera recibiendo amenazas el exedil. El comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Nieto Sánchez, se negó a dar una opinión sobre el crimen de Nabor Guillén, sin embargo, afirmó que este tipo de crímenes ocurren porque la delincuencia organizada aprovecha los territorios donde 'algunas veces' no hay vigilancia. En Tixtla, el cadáver del exalcalde fue despedido en su domicilio, después llevado a una iglesia para una misa de cuerpo presente y finalmente sepultado en el panteón municipal. Nabor Guillén es el segundo subsecretario asesinado del actual gobierno. El primero fue Benjamín Adame Pereyra, subsecretario de Planeación Educativa, crimen ocurrido en abril del 2024 en la comunidad de El Ocotito, un territorio, según las autoridades, controlado por Los Ardillos. Fue atacado a balazos la tarde del martes cuando circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, mientras cruzaba la cabecera municipal de Tixtla. El cadáver del funcionario estatal quedó a unos pasos de la carretera y a metros de un módulo de la Policía Municipal de Tixtla. Nabor Guillén fue nombrado subsecretario de Política Social desde el inicio del gobierno de Salgado Pineda. En 2024, se separó del cargo para convertirse en candidato de Morena a diputado local por el distrito 24 con sede en Tixtla. Ese distrito lo ganó Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo de exdiputado local y exalcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos. A finales de mayo del 2024, Nabor Guillén apareció en un video abrazado de Celso Ortega Jiménez. El video de Nabor Guillén salió en las mismas fechas donde fue exhibida la exalcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, incluso fue grabado en el mismo lugar que al exedil, en un restaurante en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango. El funcionario, al igual que la exalcaldesa, no fue investigado por esos videos y en febrero de este año se reintegró al gobierno de Salgado Pineda como subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar. Nabor Guillén fue alcalde de Tixtla del 2016 al 2018. En ese tiempo fue cuando comenzó el control de Los Ardillos en ese municipio. Al terminar como alcalde, Nabor Guillén intentó ser candidato del PRD a diputado local por el distrito 24, con sede en Tixtla, pero fue nombrado candidato Bernardo Ortega Jiménez y como candidata a la alcaldía, también por el PRD, fue designada Erika Alcaraz Sosa, integrante del grupo político de Ortega Jiménez.