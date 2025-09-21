Hallan pareja asesinada en camino de terracería de Culiacán

Una nueva pareja fue asesinada en forma violenta en un camino de terracería de la colonia Bachigualato, en la capital del estado. Sus cuerpos estaban atados de pies y manos, con impactos de bala. Con este hecho suman 56 el número de féminas que han sido privadas de la vida en el estado durante el transcurso del año.

Este hallazgo se produjo a solo un día de que, en una humilde vivienda de la comunidad de la Cofradía de la Loma, en el vecino municipio de Navolato, una mujer de nombre Francisca "N" de 39 años de edad fuera acribillada junto con su pareja sentimental, cuya identidad no se dio a conocer.

Sobre el nuevo hecho de violencia que se registró en la parte poniente de la ciudad de Culiacán, se conoció que vecinos de la zona notificaron a las líneas de emergencia que un hombre y una mujer se encontraban tirados, atados de pies y manos, sobre un camino que conduce a un campestre.

La Policía Estatal Preventiva y Municipal fueron los primeros en presentarse en el sitio, donde observaron que una persona del sexo masculino, de apariencia joven, vestía pantalón de mezclilla y camisa, junto con una mujer, presentaban impactos de bala en sus cuerpos. Por lo tanto, notificaron a la Fiscalía General del Estado.