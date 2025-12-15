Reportan ataque armado en Baja California Sur

LA PAZ, BCS.- La región norte de Baja California Sur registró otro hecho de violencia este fin de semana, luego de que un ataque armado en el municipio de Comondú dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer herida a balazos, confirmaron autoridades.

Detalles del ataque armado en Comondú

El ataque fue contra una camioneta Ford Expedition y sus ocupantes, quienes transitaban entrada la noche del domingo, en la carretera transpeninsular, en el tramo Ciudad Insurgentes - Loreto, kilómetro 16.

Al conocer del reporte, elementos de la Policía Estatal se trasladaron a la zona y hallaron al interior del vehículo a un hombre con impactos de bala y a una mujer herida, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal y peritos se trasladaron también al lugar y comenzaron con las investigaciones.

Según confirmó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), las víctimas fueron identificadas, el hombre de 45 años edad y la mujer de 23 años de edad.

Estos hechos se suman a otros violentos registrados en la zona. Apenas el viernes un hombre fue asesinado y su cuerpo arrojado en la carretera transpeninsular, tramo Ciudad Insurgentes-Puerto López Mateos.

Hallazgo de fosa clandestina en La Paz

En otros hechos, el Colectivo Búsqueda por La Paz, durante una jornada de trabajos este domingo, localizó una fosa clandestina en la capital del estado, en la carretera La Paz-San Juan de la Costa.

Confirmaron que identificaron en una primera observación un tenis y un resto óseo (tibia). Se acordonó la zona y llamaron a peritos oficiales para el procesamiento de la fosa.

El líder del colectivo, Gabriel Manríquez, indicó que este hallazgo se suma a decenas de fosas más con restos que han sido ubicados en esta misma zona, por lo que continuarán con los trabajos de rastreo, y una búsqueda masiva el próximo domingo.

Reunión de autoridades sobre seguridad en la región

A inicios de la semana pasada, el gobernador, Víctor Castro Cosío y los alcaldes de Comondú, Roberto Pantoja Castro y la alcaldesa, Paz Ochoa Amador, así como otras autoridades de seguridad local, sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para acordar la estrategia de seguridad en la región que ha sido escenario durante todo el año de confrontaciones entre grupos delincuenciales.