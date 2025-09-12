Asesinan a dos mujeres en hechos distintos en Culiacán, Sinaloa

En puntos y circunstancias distintas fueron asesinadas dos nuevas mujeres en la capital del estado, una de ellas de nombre Paola Isabel "N" de 30 años de edad, fue privada de la vida de varios disparos en el interior de su vivienda, en la colonia Plutarco Elías Calles.

Las autoridades de seguridad pública de Culiacán fueron notificadas a través de las líneas de emergencia que una mujer había sido víctima de un atentado a balazos en una casa de la calle Enrique Pérez Arce, por lo que, al presentarse en el lugar, comprobaron que ya había fallecido.

El personal de la Fiscalía General del Estado recogió evidencias y testimonios en el lugar del homicidio, sin que revelara el posible móvil de la muerte de la joven, Paola Isabel que recibió varios impactos de bala.

Un segundo caso tuvo lugar en el fraccionamiento Costa del Sol, donde fue hallado el cuerpo de la joven Any "N", de 26 años de edad, la cual presentó una herida profunda en el cuello, producida por un arma blanca.

En la vivienda, donde fue encontrada muerta la joven, tenía anuncios de que se dedicaba al estilismo, sin que se conozca el móvil de su muerte.

Con estos dos nuevos asesinatos, suman 76 el número de mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta durante el año que lleva la guerra entre los dos grupos rivales, en diversos municipios del estado.

El jueves pasado, se conoció que una mujer de nombre Jennifer "N", fue acribillada con armas automáticas, a un costado del arco de entrada a la sindicatura de Costa Rica, los datos que se conocen, es que ella era madre de un adolescente que un día antes fue asesinado en un negocio de reparación de llantas.

Según la información que se conoce, la víctima era madre del adolescente Jesús Adrián "N" de 15 años de edad, quien una noche antes fue asesinado a balazos, en un negocio de reparación de llantas, ubicado muy cerca de la caseta de peaje de la carretera Benito Juárez, en la zona de la Platanera, en el municipio vecino de Navolato.