Golpean y amenazan a periodista en Mexicali

El periodista Jorge Heras fue golpeado en el rostro y pateado por dos hombres que, además, lo amenazaron cuando llegaba a conducir su noticiero. Tras la agresión el reportero informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Baja California.

Cerca de las 07:59 horas de este martes, Heras, quien conduce el programa Ciudad Capital, arribó a la productora Casa Créala, en Mexicali, donde dos sujetos que aparentaban ser barrenderos lo esperaban.

Al bajar de su vehículo, sobre la Calle Lima de la Colonia Cuauhtémoc, uno de los agresores se acercó para pedirle un vaso de agua, según declaraciones del comunicador, y posteriormente se le abalanzó para golpearlo en el rostro.

"Me estaban esperando (...) simularon que estaban trabajando a un lado, traían un chaleco, las imágenes ya las tiene la Fiscalía, simularon que me pedían agua, se acercaron, y cuando intenté meterme a la productora amagaron con sacar algo (de entre su ropa)", declaró.

Tras correr algunos metros, Heras cayó al piso y se logró levantar. Sin embargo, uno de los agresores lo pateó en el abdomen y le gritó "ya bájale" antes de huir sobre la calle Lima, luego de que un automovilista tocara el claxon.

"Me resbalé por las condiciones de la tierra, y es cuando me agarran a patadas, uno de ellos me dice ´bájale de huevos Heras´, una vecina (los vio) y comenzó a pitarles (tocar el claxon de su vehículo), y salieron corriendo, fue una agresión directa hacia el trabajo periodístico.

"Me han preguntado sobre amenazas, sí, hay amenazas de la Fuerza Estatal de Baja California (FESC), la Patrulla Espiritual, entre otros", destacó Heras tras ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja.