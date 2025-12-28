Carolina Viggiano exige mayor atención para la igualdad sustantiva

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria afirmó que ser mujer en México implica enfrentar riesgos que ningún país moderno debería tolerar.

En un comunicado, señaló que, según cifras oficiales, cada día asesinan a 10 mujeres, pero solo un caso obtiene sentencia; 70% de las mexicanas ha vivido algún tipo de violencia y más del 40% recibe un salario menor que los hombres en el mismo puesto, datos que describen una crisis nacional de derechos humanos.

¿Qué medidas propone Carolina Viggiano para combatir la violencia?

Por lo anterior, la legisladora priista exigió al gobierno morenista, políticas públicas concretas para propiciar igualdad sustantiva, así como acciones inmediatas en educación sexual, planificación familiar, prevención del abuso sexual y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la paridad no debe transformarse en simulación, especialmente en un contexto donde el centralismo limita el acceso de los gobiernos locales a recursos suficientes para atender violencia y desigualdad.

Viggiano Austria advirtió que ningún cambio se concretará sin voluntad presupuestal ni dirección política y lamentó que los gobiernos de Morena recortaron recursos para refugios de mujeres, retrasaron reglas de operación y redujeron el presupuesto para los programas estatales que atienden violencia extrema. Además, destacó el déficit de personal especializado en salud sexual y reproductiva dentro del sistema público.

Acciones del gobierno ante la crisis de violencia de género

La legisladora priista subrayó que México registra más de 300 mil embarazos adolescentes cada año, cifra que coloca al país entre los más altos de América Latina. Reiteró que la salud sexual y reproductiva no constituye un tema ideológico, sino un asunto de justicia y salud pública. "El Estado tiene la obligación de garantizar información, atención médica y respeto pleno a la dignidad de todas las mujeres", puntualizó.