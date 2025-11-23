EU propone sanciones ambientales en TMEC

CIUDAD DE MÉXICO.- En la antesala de la próxima revisión del TMEC, el gobierno de Donald Trump busca endurecer y ampliar la aplicación del mecanismo laboral de respuesta rápida para denunciar posibles violaciones de las exportadoras mexicanas en temas de medio ambiente. Fuentes allegadas a las reuniones binacionales indicaron a EL PAÍS que es todavía una idea que ha surgido en las reuniones de negociación y que busca elevar las garantías a cumplir por parte de las firmas en México en materia medioambiental. La creación de esta herramienta implicaría una mayor vigilancia de los tres países firmantes, EE UU, México y Canadá, en el manejo de residuos, la reducción de emisiones contaminantes y el control del uso de productos químicos, entre otros compromisos.

Aunque el planteamiento de EE UU aún está en ciernes, supone un punto de inflexión sobre un mecanismo que será parte central en la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica el próximo año. En 2020, cuando el TLCAN migró al TMEC, se incluyó por primera vez un capítulo laboral bajo fuertes presiones de EE UU. El gobierno estadounidense en ese entonces esgrimió que el objetivo era equilibrar el terreno de juego entre las condiciones laborales de las plantas de EE UU y México.

De esta manera, el mecanismo laboral permite a Estados Unidos presentar una queja directamente en casos en que exista la sospecha de la negación de derechos laborales en una empresa mexicana. Para los sindicatos mexicanos, este procedimiento representa una nueva vía para denunciar abusos, exigir salarios justos y promover la democracia sindical al interior de sus empresas. Sin embargo, tanto el gobierno como el empresariado han declarado que para conservarlo como una herramienta legítima es necesario que se aplique con sensatez, equilibrio y con apego al TMEC.