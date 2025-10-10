Omar Bravo es vinculado a proceso por abuso infantil agravado

El exfutbolista Omar Bravo fue vinculado a proceso este viernes por el delito de abuso infantil agravado, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Durante la audiencia de vinculación que se extendió por casi 12 horas, se presentaron como datos de prueba algunos mensajes de WhatsApp y un video en el exjugador de Chivas presuntamente abusó de su víctima el 10 de mayo de 2019 durante una fiesta.

La defensa de Bravo, que desde el día en que fue imputado (el domingo 5 de octubre) se acogió al término legal de 144 horas para preparar su estrategia, intentó demostrar que el exseleccionado nacional no estuvo en ese lugar el día en que se grabó el video.

Para ello se presentaron los boletos de avión que supuestamente utilizó en esas fechas el imputado para viajar a Los Mochis, en Sinaloa, para visitar a su mamá, a quien en esas fechas se le diagnosticó Cáncer.

Tras analizar los indicios y sopesar los argumentos de la Fiscalía y los de la defensa, el juez décimo noveno especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, Jorge Reynaldo Rojo Enríquez, determinó vincular a Bravo a proceso penal y dictarle prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses; en tanto, emplazó a la representación social a concluir la investigación del caso en un periodo máximo de un mes.

Omar Bravo fue detenido mediante un operativo implementado por Policías de Investigación en el centro del municipio de Zapopan el pasado sábado 4 de octubre.

Se sabe que la víctima es una adolescente de 16 años quien, al parecer, tras varios años de abusos se decidió a hablar y fue su madre quien interpuso la denuncia.

Según el abogado de la víctima, Juan Soltero Meza, el comportamiento reiterado del hoy procesado hace que se trate de un delito grave cuya penalidad excede los cinco años, con lo que no se puede solicitar la suspensión condicional del proceso, como trascendió que lo intentaría la defensa del exfutbolista.