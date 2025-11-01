Vinculan a proceso a El Comandante por homicidio de artistas colombianos

Un juez de control decidió vincular a proceso a Cristopher "N" alias "El Comandante", por su probable intervención con coautor material del homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, hallados sin vida el pasado 17 de septiembre en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán.

En una audiencia que se llevó a cabo en los Juzgados del municipio de Chalco, y que se prolongó por más de 12 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló imputación en contra del individuo, a quien la autoridad judicial le estableció la medida de prisión preventiva.

La decisión del juez de control se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia en la región, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los artistas y músicos. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para investigar y esclarecer este caso, que ha conmocionado a la comunidad artística.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La muerte de B-King y DJ Regio Clown ha generado un debate sobre la seguridad de los artistas en México, así como la necesidad de medidas más efectivas para proteger a quienes se dedican a la música y el entretenimiento.

Las autoridades están bajo presión para garantizar que se haga justicia en este caso y se eviten futuros incidentes similares.