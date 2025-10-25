FGR obtiene vinculación a proceso contra exdefensora pública

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control, vinculación a proceso contra Alicia Paola Barrientos de la Peña, una exdefensora pública federal que pidió diversas cantidades de dinero a su defendido para obtener su libertad.

En audiencia inicial, la FGR, a través de su la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó los datos de prueba suficientes para que el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, procesara a la exfuncionaria del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal (IFDP), dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los delitos de fraude y cohecho.

Con motivo de lo anterior, Barrientos de la Peña solicitó la suspensión condicional del proceso, por un plazo de 10 meses para la reparación del daño a la víctima.

¿Qué ocurrió?

Según las investigaciones ministeriales, la exdefensora pública solicitó diversas cantidades de dinero a su defendido, quien, en su momento, fue aprehendido y procesado dentro de una causa penal. Alicia Paola Barrientos de la Peña manifestó a su defendido que el dinero era para poder obtener su libertad, así como para cumplir con una de las condiciones impuestas por el juez de control.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En otra causa penal, el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), presentó los datos de prueba suficientes para que una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México vinculara a proceso a Héctor Miguel Arroyo Orrante, por el delito de tentativa de fraude. La jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, este individuo, presuntamente realizó una llamada telefónica a un área de la Fiscalía General de la República, en la que solicitaba depósitos de dinero haciéndose pasar por un servidor público federal.