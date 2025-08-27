Explosión por pirotecnia deja 8 heridos en Villanueva, Zacatecas

ZACATECAS, Zac.

La mañana de este miércoles, en el municipio de Villanueva, se registró la explosión de una traila que transportaba pirotecnia y dejó un saldo de ocho heridos, dos de ellos en estado grave, quienes fueron trasladados a un hospital de Zacatecas para recibir atención médica. Inicialmente, las autoridades del gobierno estatal informaron que fueron cinco heridos, pero, después de varias horas, el alcalde de Villanueva, Rogelio González, precisó que en total fueron ocho víctimas. La primera autoridad en informar sobre este hecho fue Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien a través de sus redes sociales mencionó que a través del sistema de emergencias 911 se reportó la explosión de pirotecnia en una traila, ocurrida sobre la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Laguna del Carretero, en dicho municipio. En ese post informó que: "hasta el momento, se confirma el ingreso de cinco personas al Hospital IMSS número 51 de Villanueva: dos de ellas en estado grave y tres reportadas como estables". Más tarde, fuentes de salud informaron que eran siete heridos que oscilaban entre 35 y 40 años de edad y que los dos heridos de gravedad fueron enviados al Hospital General de Zacatecas "Luz González Cosío", perteneciente al IMSS-Bienestar, se trata de una mujer de 36 años, así como un hombre de 46 años, quienes reportan quemaduras de segundo y tercer grado, así como diversas lesiones. Se espera que el resto de los heridos que tienen heridas de menor gravedad sean trasladados a este hospital, ubicado en la capital de Zacatecas. Mientras en el hospital de Villanueva se les sigue brindando atención y se valora la situación de cada paciente de acuerdo a su estado de salud. Después, a través de sus redes sociales, el alcalde de Villanueva informó que fueron en total ocho heridos. Precisó que las víctimas realizaban una peregrinación hacia la comunidad de San Tadeo de las Flores en un tractor y un remolque, donde iban los músicos y ciudadanos y que "en el mismo remolque llevaban pirotecnia (cohetes) y los iban lanzando, desafortunadamente una chispa cayó en la 'gruesa' de cohetes y comenzó la explosión". Añadió: "Tenemos un total de 8 heridos; dos ya fueron dados de alta, otros 2 se encuentran en el IMSS Villanueva y cuatro más fueron trasladados al Hospital General en Zacatecas en calidad de graves".