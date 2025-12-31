Más de mil policías vigilarán concierto en Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de mil 360 policías vigilarán el concierto para celebrar el año nuevo 2026 que se realizará en la glorieta del Ángel de la Independencia este miércoles 31 de diciembre.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán en el concierto?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los más de mil 300 uniformados estarán apoyados con 288 vehículos, 15 motocicletas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea "Águila" y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El evento iniciará a partir de las 18 horas de este miércoles 31 de diciembre y concluirá hasta las 2 de la mañana del 01 de enero del 2026.

Detalles sobre la vigilancia en el Ángel de la Independencia

A los conductores que pasen por la zona cerrada (Paseo de la Reforma, desde la Fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Ahuehuete) la SSC recomendó usar las siguientes alternativas viales:

Al Norte: Circuito Interior, Lieja, avenida de los Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas.

Al Sur: Circuito Interior, Eje 3 Poniente Río Misisipi, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Al Oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Rivera de San Cosme.

Al Poniente: Eje 2 Norte Manuel González, avenida Chapultepec y Antonio Caso.

Recomendaciones para asistentes al concierto año nuevo 2026

La Policía de la Ciudad de México recomendó a los asistentes al concierto de música electrónica:

- Anticipar la salida para llegar con tiempo al evento.

- Usar ropa y calzado cómodo.

- Respetar las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

- Evitar llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

- Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

- No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes; en caso de que haya condiciones de riesgo o sean inseguras, retirarse del lugar.

- En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.

- Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

- Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.