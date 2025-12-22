Despliegan Operativo Navidad Segura en Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- Mil elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno participan en el Operativo Navidad Segura, con el objetivo de garantizar festejos decembrinos en paz y tranquilidad en el municipio.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio el banderazo de salida a los convoyes que refuerzan la vigilancia en colonias y centros comerciales, además de incluir acompañamiento bancario a cuentahabientes.

¿Qué acciones incluye el Operativo Navidad Segura?

En los rondines participan integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal. "Queremos que la Navidad y las posadas sean espacios seguros. Estaremos en todo el municipio con acciones preventivas, disuasivas y de contención, en una estrategia que hemos consolidado en Ecatepec para recuperar la paz y la confianza; llevamos un 40 % de delitos a la baja", señaló la alcaldesa.

Durante las fiestas decembrinas se establecen dispositivos de seguridad en zonas con alta incidencia delictiva y en áreas de mayor afluencia de personas, con el fin de inhibir delitos de alto impacto.

Detalles del Acompañamiento Bancario en Ecatepec

Asimismo, se crearon grupos de coordinación para la activación del código rojo en caso de emergencia, lo que permite incrementar la capacidad y rapidez de respuesta de las autoridades. La vigilancia se refuerza desde el Centro de Mando, con monitoreo permanente las 24 horas mediante cámaras de videovigilancia.

Como parte de la estrategia, también se implementó el operativo Acompañamiento Bancario, enfocado en reforzar la seguridad en zonas de bancos y centros comerciales durante transacciones monetarias y retiros de grandes cantidades de efectivo. Los ciudadanos pueden solicitar este servicio a través del Centro de Mando, al número 555116 7428 al 32, para recibir resguardo policial.

Impacto del operativo en la seguridad del municipio

Además, elementos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Motopatrullas y la Fuerza de Tarea Marina realizan patrullajes para identificar generadores de violencia, actividades ilegales y vehículos sospechosos.