Demandan reabrir caso de Pío López Obrador

Luego de que el INE cerró la investigación contra Pío López Obrador por presuntamente recibir recursos de manera ilegal para Morena, el diputado panista Federico Döring demandó al Tribunal Electoral reabrir la indagatoria.

El legislador impugnó la decisión del organismo electoral, al considerar que sí existen pruebas suficientes para aplicar una sanción a los morenistas y dar vista a las autoridades penales.

El pasado 21 de agosto, tras cinco años de investigación, el INE no encontró pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre el 2015 y 2018, en el que se involucró el hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo contaba con los videos en el que se observa a David León, en ese momento funcionario del Gobierno federal y pevemista, entregar sobres a Pío López.

También integró la declaración de León en la que admite que su manera de apoyar al "movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades".

Así como el reconocimiento del Presidente de la República de dichos recursos se "utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento, para el sonido, para las asambleas".

Sin embargo, el INE determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ejerció acción penal porque determinó que los videos estaban alterados, y no podían ser considerados como pruebas.

En su impugnación, el diputado acusa el Instituto de no realizar una correcta valoración de pruebas, pues los propios involucrados reconocieron, en un primero momento, que sí recibieron los recursos.

"Es claro que la responsable dio mayor peso a la negación --posterior-- de los hechos por parte de los denunciados, que a las confesiones tácitas y expresas que realizaron éstos de manera previa, ello contrario al principio jurídico que refiere que a confesión de parte, relevo de prueba.