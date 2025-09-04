Agresión en Metrobús en Cdmx: Mujer ataca a joven por supuesto herpes

Por medio de redes sociales se difundió el video de una señora atacando a un joven a bordo del Metrobús de la Ciudad de México, mientras le gritaba que se alejara de ella por temor a ser contagiada. El hecho capturó la atención de los usuarios, provocando indignación por el comportamiento de la mujer, a quien apodaron "Lady Herpes".

En el clip que apenas dura unos segundos, se observa a la agresora golpear con una botella de agua al joven que interpone su brazo para esquivar el daño. "¡Quítate!... el que está mal eres tú. Si nos está molestando tu herpes en los ojos ¿por qué no te largas?", reclamaba la mujer.

El video fue grabado por una persona entre los espacios de los asientos y, aunque no se alcanza ver a la víctima, presuntamente el joven presentaba una infección en el ojo, lo que detonó la histeria de la pasajera.

Tras los señalamientos, el hombre mencionó que llamaría al oficial de la estación, a lo que la agresora mencionó: "Tráelo, yo le voy a decir que me estas molestando con tu herpes, ve a traerlo… yo aquí no quiero en mi asiento herpes".