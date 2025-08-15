Destituido el Comisario de Santa María Aznar por agresión a menor

El comisario de Santa María Aznar, de este municipio, fue destituido de su cargo, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se le observa agrediendo físicamente a una menor de edad, presuntamente su hija, tras un conflicto familiar.

Las imágenes muestran a Héctor Yair Pool golpeando, jaloneando y arrastrando a la menor, lo que provocó una ola de indignación y exigencia a la autoridad municipal para que despida de inmediato al servidor público y que sea denunciado para que enfrente consecuencias legales.

Ante la presión social, el alcalde de Uayma, Armin Castillo Eliodoro, informó a través de un video en redes sociales, que el comisario de Santa María Aznar fue cesado de manera inmediata el pasado jueves.

Además, dijo que se notificó a las autoridades competentes para que investiguen el caso y determinen responsabilidades.

Vecinos de la comisaría señalaron que estos hechos ocurrieron hace unos días porque el comisario encontró mensajes amorosos en el celular de la menor.