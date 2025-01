Que Rocha reconozca que hay un problema, pide maestro

Culiacán, México.- Víctor Manuel Aispuro se ha convertido en un faro de luz en medio de la vorágine de violencia que ocurre en Sinaloa desde el 9 de septiembre.

El maestro fue quien convocó y encabezó la marcha multitudinaria en Culiacán para exigir justicia por el asesinato de Gael y Alexander Sarmiento, niños de 12 y 9 años, respectivamente, quienes fueron sus alumnos en la escuela Sócrates.

"Esto (la marcha) reflejó primero que nada que la sociedad está cansada, que no nada más reaccionó la comunidad educativa de la primaria Sócrates, sino todo el pueblo de Culiacán", dijo en entrevista para REFORMA.

Durante el jueves 23 de agosto salieron miles de personas a marchar sobre las calles de Culiacán, con la exigencia de justicia y paz para el Estado.

En esa movilización hubo consignas en memoria de Gael y Alexander, pero también otras que pidieron la renuncia del Gobernador Rubén Rocha Moya ante la falta de una solución a la violencia que arreció el 9 de septiembre por la confrontación de dos grupos criminales del Cártel de Sinaloa.

La marcha terminó en Palacio de Gobierno, donde un grupo de manifestantes irrumpió en el despacho del morenista, donde realizó destrozos por el enojo de no haber sido atendido.

"Queremos paz, queremos tranquilidad, esa es la idea", dijo.

"Fuimos a Palacio a buscar un consuelo de parte del Gobernador, unas palabras de aliento, que nos dijeran que estaban con la familia, que nos escuchara porque no ha habido atención, no ha habido seguimiento, no ha habido nada, pero sí queríamos que él nos dijera que todo va a estar bien, que reconoce que hay un problema, pero que lo van a atender, que no habrá una familia más de luto en Culiacán, que esto va a parar, pero no salió".

Existe la propuesta de una nueva marcha en Culiacán, convocada para el domingo. Esta no fue llamada por el profesor, quien dijo entender que se trata de un hartazgo ante la falta de solución a la violencia.

"Hubo grupos que actuaron de una manera que no estaba bien y cuando perdimos la tranquilidad y el Gobernador nos manda decir que va a salir, pero pues no sale y pues sí, ya era peligroso para él, es cuando la mamá se va y también nosotros", relató.

"A pesar de haber colapsado algo, se vuelve material y hay cosas que nos duelen más y le duele más al pueblo, que es la pérdida de la esperanza, del futuro que tenemos con estos niños y ojalá esto ya no pase, que de verdad queremos paz y tranquilidad, que el Gobierno reconozca que hay un problema, y un reconocimiento, hay una esperanza de que va a haber solución, si no lo hay, quiere decir que estamos mal".