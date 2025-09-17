Avalan navieras plan de Pemex

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) respaldó el Plan 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), que consta de 13 acciones para garantizar la viabilidad económica de la petrolera estatal.

José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Cámara, comentó que el proyecto anunciado para la estatal es un gran alivio para toda la deuda existente de 2025 y todos los contratos que se sigan dando.