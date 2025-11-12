Gobierno de Veracruz anuncia exención de impuestos para afectados por lluvias

El Gobierno de Veracruz anunció que exentará de diversos impuestos a afectados de las lluvias e inundaciones de la región norte del estado.

A través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se acordó la exención de impuesto para habitantes de 11 municipios severamente afectados por las lluvias e inundaciones de principios del mes de octubre.

¿Qué impuestos están exentos?

En el decreto se incluyó a los impuestos sobre nómina, tenencia vehicular, derechos de control vehicular y los pagos por recargos y actualizaciones, así como del fomento a la educación, y el pago de los derechos por baja de vehículos de servicio público y privado.

Los beneficios se aplicarán para los meses de octubre, noviembre y diciembre en los municipios de Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Llamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.

¿Cómo acceder a los beneficios fiscales?

El decreto establece diversos mecanismos para que los afectados accedan a dichos beneficios fiscales. Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes, sus domicilios fiscales en los municipios señalados y sus trabajadores registrados ante el IMSS.

En tanto, el beneficio fiscal del cien por ciento en el pago del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de vehículos y en los recargos y actualizaciones, así como de los Derechos de Control Vehicular de los ejercicios fiscales 2025 y anteriores, se aplicará a los contribuyentes con vehículos considerados como pérdida total.

¿Qué pasa con los créditos fiscales?

En cuanto a los créditos fiscales que deriven de la causación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal -que se estén pagando a plazos, ya sea diferido o en parcialidades-, el beneficio consistirá en diferir su pago, únicamente por los meses señalados.