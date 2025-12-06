Supera el Buen Fin 2025 expectativas de ventas

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que las ventas de El Buen Fin 2025 alcanzaron los 219 mil millones de pesos, superando las expectativas del sector y consolidando el evento como uno de los motores más importantes del consumo interno.

¿Cómo se comportaron las ventas durante El Buen Fin 2025?

El organismo destacó que el incremento en ventas refleja la confianza de los compradores en el comercio formal y en las políticas que impulsan el mercado interno. De acuerdo con la Concanaco, las ventas crecieron 46 mil millones de pesos respecto a la edición anterior, mientras que la participación de negocios también registró un aumento significativo. En esta edición, el número de establecimientos inscritos pasó de 190 mil a 216 mil, lo que representa un crecimiento del 13% y evidencia el interés del sector comercial por sumarse a la iniciativa.

Detalles sobre la participación de negocios en El Buen Fin

El organismo detalló que las ventas de los negocios participantes aumentaron entre 10% y 30% durante los cinco días del evento, realizado del 13 al 17 de noviembre. El comercio minorista concentró el 60% de la actividad económica, seguido del comercio mayorista con 16%, el turismo con 14% y los servicios con 11%, confirmando la importancia del comercio organizado en la dinámica del Buen Fin.

La Concanaco resaltó que 36% de la participación provino de negocios locales y empresas familiares, mientras que el 64% correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio. Este equilibrio, dijo, fortalece al Buen Fin como una plataforma relevante tanto para grandes compañías como para pequeños negocios que dependen del aumento en ventas hacia el cierre de año.

Impacto de los métodos de pago en El Buen Fin 2025

En cuanto a los métodos de pago, predominó el uso de tarjetas de crédito y débito, con una mayoría de operaciones realizadas en tiendas físicas complementadas por compras en línea. Además, alrededor de un tercio de las empresas reportó la creación de empleos temporales durante el evento, lo que contribuyó a mejorar los ingresos de miles de familias en la recta final de 2025.