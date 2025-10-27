Aumentan ventas por Día de Muertos en México en 2025

Más allá de las compras de flores de cempasúchil, del pan, veladoras y alimentos para las ofrendas, las actividades relacionadas con el Día de los Fieles Difuntos aumentan cada año las ventas del 1 y 2 de noviembre, lo que permite crecimiento anual de más de 9%.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que la derrama económica que genera esta fiesta extenderá el gasto de las familias en 2025 a 45 mil 318 millones de pesos.

Una gran parte de las ventas que se realizan se concentran en la Ciudad de México (CDMX) con una cuarta parte del total nacional. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX) estimó en 11 mil 446 millones de pesos las ventas por estas festividades del sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre.

El organismo dijo que, solamente ese fin de semana se tendrá un crecimiento en ventas de 4.2%. En esos días se espera que la ocupación hotelera sea de entre 69% y 73%.

Aunque también subirán las ventas de agencias de viajes, restaurantes, abarrotes, florerías, papelerías, tiendas de disfraces, entre otras.

Mientras que en todo el país las ventas se verán impulsadas porque desde el viernes 31 de octubre empezarán las ventas, promociones y descuentos, porque ese día se realizará el viernes Muy Mexicano.

Además de que beneficia el que "a lo largo del país, se realizarán actividades que atraen visitantes y derrama: Mega Procesión de Catrinas (26 de octubre, Paseo de la Reforma), Gran Desfile de Día de Muertos (2 de noviembre, de Chapultepec al Zócalo, con afluencia estimada superior al millón de personas), La Alumbrada en Mixquic, altares y canoas en Janitzio y múltiples ferias, concursos y muestras gastronómicas locales, entre otros.