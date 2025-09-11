Crece 1.4% envíos de autos en agosto

Durante agosto se exportaron 296 mil 796 vehículos ligeros nacionales, lo que significó un incremento a tasa anual de 1.4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

General Motors fue la marca con más envíos al exterior en el octavo mes del año, pues con 64 mil 62 unidades representó 21.5 por ciento del total de las exportaciones nacionales, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto.

En segundo lugar se ubicó Ford con 37 mil 778 unidades y muy cerca Nissan con 37 mil 549 vehículos, lo que significaron 12.7 y 12.6 por ciento, respectivamente, del total de las exportaciones.

En contraste, en el periodo enero a agosto de 2025 se exportaron 2 millones 252 mil 578 unidades, lo que derivó en una reducción de uno por ciento respecto al mismo lapso de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros en dicho periodo acumulado.

Respecto a las ventas dentro de México, éstas disminuyeron 3 por ciento anual en agosto, con un volumen de 124 mil 180 unidades.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las ventas internas cayeron 0.6 por ciento al comercializarse 958 mil 6 unidades.

En términos de producción, se tuvo una caída anual de 0.8 por ciento sólo en agosto, para un volumen de 349 mil 856 unidades.

Mientras que en el periodo de enero a agosto de 2025, se produjeron 2 millones 666 mil 29 unidades, lo que representó un ligero aumento de 0.5 por ciento respecto al mismo lapso de 2024.