Xochimilco prohíbe venta de alcohol durante fiestas patronales

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Xochimilco ordenó la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas, durante noviembre y diciembre de 2025, con motivo de distintas fiestas patronales de pueblos y barrios de la demarcación.

¿Qué ocurrió?

Esta medida aplicará en el Barrio San Diego los días 12, 13 y 14 de noviembre con motivo de la fiesta patronal: en el Barrio La Planta Santa Cruz Alcapixca, aplicará los días 18, 19 y 20 de noviembre; en el Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, será los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre; en el Pueblo Santiago Tulyehualco, aplicará los días 22, 23 y 24 de noviembre; mientras que en el Pueblo San Gregorio Atlapulco, la medida será los días 28, 29 y 30 de noviembre con motivo de la fiesta patronal en honor a San Andrés y los días 29 y 30 de noviembre debido a la fiesta patronal de la capilla de San Gregorio Atlapulco.

Además, en el Pueblo de San Andrés Ahuayucan la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas será los días 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas -de los días indicados- en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las Ferias, Festividades o Tradiciones Populares.