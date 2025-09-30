Avalan prohibición de bebidas energizantes a menores

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de edad y sanciona con más de 226 mil pesos a quienes incumplan con esta disposición.

La reforma, propuesta por el morenista Ricardo Monreal y el pevemista José Luis Fernández, fue avalada por unanimidad con 401 votos, luego de que el coordinador de la mayoría presentó una reserva, suscrita también por el panista Héctor Ramírez Barba, que pasó sin discusión.

La redacción original prohibía la venta y suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad en establecimientos comerciales y mercantiles; no obstante, la reserva presentada por Monreal establece que "la prohibición será aplicable a las categorías de bebidas energetizantes que la Secretaría de Salud determine en la Norma Oficial Mexicana correspondiente como de alto riesgo para menores de edad".

La reforma, que fue turnada al Senado, faculta a la Secretaría de Salud para definir las sustancias que produzcan efectos estimulantes similares a la cafeína, taurina, glucuronolactona o tiamina, y que serán consideradas para clasificar a una bebida como energetizante.

Además, señala que la dependencia federal deberá catalogar este tipo de productos para determinar cuáles ameriten restricciones de consumo en determinadas poblaciones, alertas sanitarias o restricciones para su publicidad o comercialización. En ambos casos, deberá actuar conforme a la NOM y los estándares internacionales reconocidos.

La reserva avalada agrega que los establecimientos comerciales deberán verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial antes de efectuar la venta, y establece un plazo de 180 días para que la SSA expida la Norma Oficial Mexicana que establecerá las categorías, ingredientes, concentraciones máximas permitidas y especificaciones de estas bebidas.

Señala también que el incumplimiento de esta disposición será sancionado en los términos del artículo 419 de la Ley General de Salud, es decir, con multas de hasta dos mil UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos.

"La Secretaría (de Salud) debe corresponsabilizarse con esta medida legislativa que, de aprobarse hoy, estaríamos dándole vida a una de las exigencias que siento más preocupantes de los padres de familia: el consumo de estas bebidas energetizantes y la mezcla de estas bebidas con alcohol o con bebidas que contienen alto contenido de alcohol", dijo Monreal al presentar su reserva.

La emecista Amancay González Franco indicó que estas bebidas generan secuelas negativas como excitación, elevación de presión arterial, taquicardia, ansiedad, insomnio, arritmia, sobrepeso e incluso, el exceso en su consumo puede culminar en infartos y derrames cerebrales.

Actualmente, dijo, hay 300 mil jóvenes al día que toman alguna bebida energizante.

Reconoció que estas bebidas son comunes en alumnos de carreras sumamente demandantes y en personas explotadas con jornadas laborales extensas, pero también en gimnasios y en fiestas.

Tras denunciar que las empresas que producen estas bebidas intentaron frenar la reforma, alertó que el 43 por ciento de las personas que las consumen lo hacen mezclándolas con alcohol, lo que genera choques en el sistema nervioso.

Ante ello, advirtió que el siguiente paso es prohibir esta mezcla, como ya ocurre en Rusia, y regular la publicidad engañosa que incita al consumo irresponsable, relaciona estas bebidas con atletas y una vida saludable, y genera confusión entre bebidas hidratantes con electrolitos y, en este caso, un cóctel letal de cafeína, taurina y otros químicos.

El panista José Mario Iñiguez señaló que legislar en materia de bebidas energizantes es un acto de responsabilidad social y de justicia, porque antepone el bienestar de la niñez por encima de los intereses comerciales de la industria.

Iñiguez coincidió en que existe una propaganda agresiva dirigida a menores de edad que aprovecha la falta de regulación para vincular este tipo de productos con el deporte de alto rendimiento, la diversión sana y la popularidad social para pertenecer a un grupo, lo que ha permitido su consumo excesivo.