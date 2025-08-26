Vendría Marco Rubio por un acuerdo de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la posibilidad de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visite México la primera semana de septiembre para concretar la firma del acuerdo bilateral en materia de seguridad.

¿Ya se tiene programada fecha para la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos?, se preguntó.

"Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre, es probable. Esta semana se confirma", dijo.

"¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente?", se insistió.

"Sí, esa es la idea", respondió. Los gobiernos de México y Estados Unidos negocian un acuerdo de seguridad, con la finalidad de fortalecer la cooperación para hacer frente a los cárteles de la droga y tratar de frenar el trasiego ilegal de drogas y armas a través de la frontera común.

Hasta ahora, la Mandataria ha adelantado que el convenio no incluye ningún tipo de intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Según sus declaraciones, el acuerdo está basado en el respeto a la soberanía nacional, respeto al territorio mexicano, confianza mutua y cooperación bilateral sin subordinación.

Al abordar temas concretos, informó que se contempla un incremento en la cooperación en materia de inteligencia.

"Esos son los cuatro ejes de principios que rigen el acuerdo. Y a partir de ahí, ya se establece: cómo trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México, cómo colaborar en la frontera norte entre nuestras áreas, cómo colaborar en temas de inteligencia", refirió.

En 2021, las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden suscribieron el Acuerdo Bicentenario, que dejó de lado el enfoque de la Iniciativa Mérida, que se mantuvo vigente con Estados Unidos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con la Iniciativa Mérida, el vecino país otorgó a México equipo militar, helicópteros, escáneres, sistemas de comunicación y entrenamiento de policías, militares y ministerios públicos, además de una millonaria asistencia financiera.

Con el Entendimiento Bicentenario, ambos gobiernos modificaron el enfoque y acordaron cooperación de carácter técnico.

Para ello se crearon grupos de trabajo binacionales en temas de drogas, armas, migración y justicia, se pactó la colaboración en salud pública, para el tratamiento de las adicciones y se realizaron reuniones anuales del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, para dar seguimiento.



