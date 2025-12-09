Papa blanca llega a 40 pesos el kilogramo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional de la papa blanca se ubicó en 26.77 pesos por kilo, aunque durante la temporada navideña se registran importantes variaciones. En mercados y centrales de abasto, el kilo puede encontrarse entre 13.50 y 14.90 pesos, mientras que en algunos supermercados alcanza hasta casi 40 pesos por kilo.

¿Cuáles son las variaciones en el precio de la papa blanca?

El procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, destacó que estas diferencias obedecen a la alta demanda en diciembre y recomendó a los consumidores comparar precios mediante la plataforma "Quién es quién en los precios", que se actualiza diariamente con información de establecimientos en todo el país.