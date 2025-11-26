Se calienta discusión por los vapeadores

La discusión de la reforma a la Ley de Salud para prohibir por completo los vapeadores en México derivó en un fuerte altercado dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

¿Qué ocurrió?

El enfrentamiento se dio entre el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, el presidente del órgano legislativo, Pedro Zenteno Santaella, y el secretario técnico de la comisión. El conflicto inició cuando Zenteno Santaella anunció que la discusión del dictamen se realizaría en lo general y en lo particular de manera conjunta, enviando las reservas directamente a Mesa Directiva para su análisis en el pleno. La decisión se comunicó sin abrir espacio a deliberaciones sobre el procedimiento.

Ramírez Barba pidió una moción de orden y acusó que el mecanismo era ilegal, pero la votación continuó sin que se escuchara su intervención. El legislador exigió "decencia" al presidente de la comisión por ignorar su solicitud, mientras el ambiente en la sala comenzaba a tensarse.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Zenteno aseguró haber concedido la moción, lo que provocó una discusión más intensa. El panista respondió que no era cierto y citó el artículo 189 sobre el procedimiento en comisiones. El presidente le pidió moderar su tono, a lo que el diputado replicó que nadie podía indicarle cómo expresarse. Para Zenteno, las quejas del panista eran solo una "interpretación" y lo instó a proceder jurídicamente si lo consideraba necesario, mientras la sesión continuaba.

Molesto, Ramírez Barba se levantó y se acercó al secretario técnico para cuestionarlo por seguir instrucciones que consideraba irregulares. El intercambio escaló cuando el secretario técnico afirmó que solo cumplía órdenes y el panista azotó el dictamen sobre el escritorio. Zenteno lo acusó entonces de comportarse de manera "porril" y de alterar el orden de la sesión, pidiéndole actuar con decoro y permitir que la oradora en turno concluyera.