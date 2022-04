Van en picada Morena y AMLO

El porcentaje de participación, explicó "quedó lejísimos del 40% necesario, según la ley, para que los resultados de la consulta fueran obligatorios: fue dinero tirado a la basura".

Reiteró que, tal y como lo dijo en su video pasado, la consulta fue "una farsa y un fraude".

"No hay duda, el nombre de la obra es 'Fracaso'. La realidad es que 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo", añadió Anaya.