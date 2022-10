'¿Cómo vamos a darle más poder a los militares tras hackeo?'

El Pleno de Diputados discute en lo general y en lo particular si se aceptan las modificaciones del Senado.

La Cámara Alta incorporó la obligación de que se presente al Congreso de la Unión un informe semestral sobre los resultados de la acción de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la creación de una comisión bicamaral que vigile de la Guardia Nacional y la posibilidad de llamar a comparecer a los secretarios de Seguridad Ciudadana, la Sedena y la Marina.

También se incorporó la creación de un fondo para financiar a estados y municipios en tareas de seguridad.

En la tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que se quiere dar la seguridad pública a quien no supo cuidar su propia seguridad.

Aseguró que la vulneración a la ciberseguridad de la Sedena, no solamente ha confirmado que es una estrategia fallida sino que el enfoque con el que se enfrenta el crimen y la violencia está condenada al fracaso.

"¿Qué se puede esperar? Cuando quienes estarían encargados de la seguridad tratan a los colectivos feministas con el mismo nivel de peligrosidad que al CJNG, que a Hezbollah, que a los Caballeros Templarios o que a la Unión Tepito o el cartel de Beltrán - Leyva.

"¿Qué se puede esperar? Cuando nos aseguran los senadores de Morena, los senadores del PRI que se prestaron a este juego, que ahora sí hay garantías de que va a rendir cuentas desde la Sedena", argumentó Álvarez Máynez.

Dijo que se ofrece que habrá rendición de cuentas sobre la actuación de la Guardia Nacional, cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se negó a acudir a la Cámara de Diputados para platicar sobre el ataque a la ciberseguridad de la dependencia a su cargo.

"¿Qué se puede esperar si no tienen claro la diferencia entre inteligencia y espionaje? Cuando se nos ha confirmado que lo que aquí muchos le criticaron al gobierno de Peña Nieto, incluido el de la voz, de espiar a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas, a activistas, con el software Pegasus, hoy tenemos todas las evidencias que este gobierno a través ya no solo de la Segob, si no de Defensa Nacional también lo está haciendo", remarcó.