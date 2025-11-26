Féminas hacen 72% del trabajo doméstico

En 2024, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados (trabajo no remunerado) que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 8 billones de pesos, cifra equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ese monto, las mujeres contribuyeron con 72.6% y los hombres, con 27.4%. Con sus labores domésticas y de cuidados, las mujeres aportaron a sus hogares 2.7 veces más valor económico que los hombres.

¿Cuál es la composición del trabajo no remunerado?

La población que realizó trabajo no remunerado de los hogares se compuso mayoritariamente de mujeres, con 53.9% del total. Los hombres representaron 46.1%. Sin embargo, al medir este trabajo en número de horas y en valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad.

El valor generado por el trabajo no remunerado de los hogares, como porcentaje del PIB del total de la economía, superó al de algunas actividades económicas, como la industria manufacturera que participa con 20.1% y el comercio que aporta 18.7%.

¿Qué estados destacan en el trabajo no remunerado?

Los estados que aportaron los niveles más altos del valor económico del trabajo no remunerado de los hogares fueron: Estado de México, con 11.6%; Ciudad de México, con 6.7%; Jalisco, con 6.6%; Veracruz, con 6.3% y Nuevo León, con 5.6%.