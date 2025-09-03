Sarampión mata a 17 personas

Tras reportar 17 muertes por sarampión, la Secretaría de Salud admitió que casi el 20 por ciento no cuenta con esquema completo de vacunación contra la enfermedad.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud, David Kershenobich, reportó que hay 4 mil 353 casos confirmados, el 95 por ciento de ellos en Chihuahua.

En este momento tenemos 4 mil 353 casos confirmados de sarampión. Ha habido 17 fallecimientos y sin embargo, si se fijan en la diapositiva, más del 95 por ciento de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua”, afirmó el Secretario.

En la diapositiva se mostraba que en Chihuahua hay 16 muertes y una más en Sonora.

Kershenobich informó que se han establecido cercos y que la única manera de poder controlar la diseminación es con la vacunación.

“Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine y tratar, la única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación”, agregó.

Sin embargo, reportó que el promedio de vacunación con esquema completo de dos dosis es de 81.1 por ciento en 2025.

El Secretario dijo que requieren llegar al 95 por ciento.

“La vacunación es un acto de amor, es un acto de protección, las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas”, dijo Kershenobich.

“Necesitamos ese contacto social de que la gente se vacune”.

Expresó que con la pandemia de Covid se dejó de vacunar a niños y que actualmente se está en recuperación.