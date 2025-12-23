Refuerza Chiapas vacunación contra subida de sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión en la entidad, el gobierno de Chiapas amplió de manera emergente la cobertura de vacunación y la instalación de módulos en espacios públicos. La Secretaría de Salud estatal confirmó 80 casos distribuidos en 19 municipios y 30 localidades, de los cuales alrededor del 80% se concentran en comunidades de la región Altos.

Acciones de la autoridad para contener el sarampión

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que en coordinación con los 124 ayuntamientos se reforzaron las acciones para contener la enfermedad, incluyendo la colocación de módulos de vacunación en plazas públicas, edificios oficiales y puntos estratégicos. En estos espacios también se aplican vacunas contra influenza y Covid-19, y en algunos casos contra rubéola, parotiditis y neumococo.

Como parte de las medidas preventivas, la dependencia estatal exhortó a los municipios a suspender actividades masivas a partir del domingo pasado, disposición que se mantendrá de manera inicial hasta el 20 de marzo de 2026. La intención, señalaron autoridades sanitarias, es reducir el riesgo de contagios sin cancelar por completo las concentraciones sociales.

Detalles confirmados sobre la vacunación en Chiapas

Gómez Cruz destacó que la respuesta institucional permitió aplicar en un solo día 16 mil 802 dosis, y aseguró que el sarampión se encuentra contenido en el 85% del territorio estatal. Añadió que el rezago en vacunación universal, que al inicio de la actual administración era del 40%, se ha reducido significativamente y hoy alcanza cerca del 75%, con más de cinco millones de vacunas aplicadas.

Impacto en la comunidad por el aumento de casos

Por su parte, el director de Salud Pública Estatal, Orlando García Morales, explicó que se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente y que las medidas se ajustarán conforme disminuyan los contagios. Indicó que el objetivo es reducir al menos en 50% las concentraciones masivas en las zonas con mayor incidencia, para frenar la velocidad de transmisión del virus.