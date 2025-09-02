Salud reporta 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

CIUDAD DE MÉXICO.- David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), confirmó 4 mil 353 casos de sarampión en el país y 17 fallecimientos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional, Kershenobich presentó datos sobre el panorama epidemiológico de sarampión, en el que 95% de los casos están concentrados en Chihuahua.

"Hemos establecido cercos de que no se disemine", destacó el secretario de Salud al hacer un llamado a la vacunación como "un acto de amor y protección", además que son gratuitas y seguras las dosis.

Destacó el titular de la SSA que cuando se detecta un caso de sarampión, se hace una vigilancia activa en la zona para tratar de identificar otros contagios

"Necesitamos ese contagio social de que la gente se vacune", expresó al referir que en el país, 81.1% es el promedio de vacunación con esquema completo.

Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas.