Retrasos en Metro afectan a usuarios

La mañana de este martes, usuarios del Metro CDMX reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas 8, 3, 12, B y 9, lo que generó molestias entre quienes se dirigían a sus actividades laborales.

¿Qué líneas del Metro CDMX están afectadas?

Pasajeros de la Línea 8 denunciaron detenciones prolongadas, mientras que en la Línea 3 se registró circulación más lenta de lo habitual.

En la Línea 12, los trenes permanecieron saturados con tiempos de espera mayores a 10 minutos, y en la Línea B se reportaron detenciones prolongadas a pesar de no haber alta afluencia. La Línea 9 también presentó fallas técnicas y saturación, con trenes detenidos hasta por 15 minutos, según los usuarios.

Detalles sobre las detenciones en las líneas del Metro

Los usuarios expresaron su frustración ante la situación, que afectó su tiempo de traslado y generó un impacto negativo en sus actividades diarias. Las autoridades del Metro CDMX no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de estos retrasos.

Impacto de los retrasos en los usuarios del Metro CDMX

La congestión en las estaciones y la espera prolongada han llevado a muchos pasajeros a buscar alternativas de transporte, lo que podría aumentar la demanda en otros sistemas de movilidad de la ciudad.