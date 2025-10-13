Falla en la aplicación móvil de BBVA México provoca caos entre usuarios

Alrededor de las 12:00 horas de este lunes 13 de octubre, la aplicación móvil de BBVA México presentó fallas en su sistema, haciendo que miles de usuarios fracasaran en sus intentos por hacer movimientos y operaciones, como transferencias bancarias, depósitos o retiro de dinero sin tarjeta.

Derivado de esto, diversos internautas comenzaron a reclamar y quejarse en las plataformas digitales, mostrando su descontento ante los fallos. Sin embargo, el problema no solo dejó un panorama sombrío, pues otros usuarios aprovecharon la situación para mostrar su buen sentido del humor.

Por su parte, la institución financiera se pronunció hace unas horas a través de su cuenta oficial de X. "Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentemos los inconvenientes ocasionados", escribieron en su comunicado.

Los internautas no dejaron pasar el momento y aprovecharon para compartir sus reacciones y memes en las plataformas digitales.

El humor y las bromas que los usuarios compartieron en la plataforma de 'X' ayudaron un poco para apaciguar el estrés y la tensión que ocasionó el fallo en el sistema, dejando únicamente en su lugar una ola de carcajadas y un sentimiento de resignación.

Los internautas recalcaron que desafortunadamente, BBVA eligió un mal momento para presentar fallos y se lanzaron contra su sistema, recomendándole indirectamente una actualización urgente.

Otros usuarios trataron de justificar los fallos en su sistema, ya que esta semana es quincena y las instituciones financieras pueden colapsar en cualquier momento, debido a que el sistema puede saturarse de usuarios que intentan hacer movimientos.

Otros más culparon a la nueva actualización de la aplicación móvil, argumentando que la antigua era más rápida y eficaz.

En la ola de memes no faltó la típica frase de los tíos, madres y padres de familia: "Pero para cobrar si son buenos".

Sin duda, todo el país resintió los fallos de la institución bancaria, pues con la quincena tan cerca, las compras tendrán que esperar un poco más.