Perfilan a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan

MORELIA, Mich.- El Cabildo de Uruapan, perfiló a Grecia Quiroz, como presidenta municipal sustituta, luego del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Al no pertenecer a ningún partido, la fuerza política la tiene el cuerpo edilicio en sus manos, para hacer la propuesta de quien sustituirá al presidente municipal asesinado.

¿Cuál es la reacción del Congreso del Estado?

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó que, el Poder Legislativo, ya fue enterado en lo económico, de esa propuesta, para que Grecia Quiroz, se quede al frente de la alcaldía de ese municipio.

La diputada local, explicó que hay un procedimiento legal "y por otro lado, hay una definición política que en el Congreso del Estado vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio".

Entonces, dijo, hay una fuerza política a la que le corresponde de quién va a estar al frente de este gobierno, luego del asesinato de Carlos Manzo.

Con relación al tema legal, indicó que el Poder Legislativo, está en espera solamente de recibir la notificación de lo que resolvió el Cabildo, "para elaborar de inmediato el dictamen y tomar protesta a, en este caso, lo que se nos ha informado, es que será, Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, la que asuma la presidencia municipal".

¿Qué se espera en Uruapan?

La legisladora, expuso que no hay una fecha fatal para que el Cabildo notifique al Congreso del Estado su decisión, pero consideró que eso puede ocurrir en las próximas horas, por lo que Uruapan, puede tener una alcaldesa sustituta hoy mismo o en esta misma semana.

La legisladora local, consideró que esta designación de Grecia Quiroz tiene que ser acompañada sí, del procedimiento legal, pero también de otras acciones que garanticen la gobernabilidad de ese municipio.

"Nosotros hemos manifestado nuestro respaldo incondicional y particularmente, yo a Grecia, le he expresado mi solidaridad y le digo que cuente con el Congreso del Estado y que cuenta con todo el respaldo para facilitarle que se garantice la gobernabilidad de Uruapan", señaló.

Fabiola Alanís, agregó que "han apelado a que se extremen las medidas para garantizar también su protección y la de sus pequeños hijos".

Hasta este momento, Grecia Quiroz no ha dado a conocer su opinión o decisión, respecto a la propuesta del Cabildo, para que sea ella la que termine el periodo de gobierno 2024-2027.